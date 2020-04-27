«Слуга народа» заявляет об окончании турборежима и не исключает новых коррупционных историй

Корниенко заявил об окончании турборежима и вероятности появления коррупционных историйhttps://racurs.ua/n137361-kornienko-zayavil-ob-okonchanii-turborejima-i-veroyatnosti-poyavleniya-korrupcionnyh-istoriy.htmlРакурс
Александр Корниенко, глава президентской партии «Слуга народа», считает, что турборежим в работе народных депутатов уже закончился, а ему на замену пришла предметная работа в Верховной Раде.
Закончился турборежим, заканчиваются откровенные глупости на экранах смартфонов в зале и телеэфирах, началась более предметная работа в комитетах и погружение депутатов в определенные сферы. Негатив в том, что параллельно кристаллизуются какие-то обособленные подгруппы, отдельные позиции. Есть риск, что на первый план выйдут коррупционные истории, — отметил Корниенко в интервью «Зеркалу недели».
Вместе с тем, Корниенко позитивно отозвался о скандальных нардепах СН. К примеру, похвалил Александра Дубинского и других за активную работу по подготовке к выборам.
Они сейчас достаточно активно и профессионально включились в выборы. С неожиданно приличной медийной стороны. Но мы никогда не ожидали от блоггеров, что они будут послушными. Роль хулиганов в этом классе тоже кто-то должен играть, — резюмировал глава президентской партии.