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Ракурс
«Слуга народа» заявляет об окончании турборежима и не исключает новых коррупционных историй

Корниенко заявил об окончании турборежима и вероятности появления коррупционных историй

27 апр 2020, 18:07
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Александр Корниенко, глава президентской партии «Слуга народа», считает, что турборежим в работе народных депутатов уже закончился, а ему на замену пришла предметная работа в Верховной Раде.

Закончился турборежим, заканчиваются откровенные глупости на экранах смартфонов в зале и телеэфирах, началась более предметная работа в комитетах и погружение депутатов в определенные сферы. Негатив в том, что параллельно кристаллизуются какие-то обособленные подгруппы, отдельные позиции. Есть риск, что на первый план выйдут коррупционные истории, — отметил Корниенко в интервью «Зеркалу недели».

Вместе с тем, Корниенко позитивно отозвался о скандальных нардепах СН. К примеру, похвалил Александра Дубинского и других за активную работу по подготовке к выборам.


Они сейчас достаточно активно и профессионально включились в выборы. С неожиданно приличной медийной стороны. Но мы никогда не ожидали от блоггеров, что они будут послушными. Роль хулиганов в этом классе тоже кто-то должен играть, — резюмировал глава президентской партии.

Источник: Ракурс


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