Связанного с Зоной отчуждения чиновника уличили в коррупции, фото: Zik

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НАБУ установило получение взятки на сумму 210 тыс. грн бывшим временным исполняющим обязанности гендиректора Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Директор одного из госпредприятий, входящего в сферу управления ГАЗО, передал эту сумму в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премий на сумму более 430 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Этому чиновнику сегодня сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса («предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Отмечается, что соответствующее расследование осуществляется еще с марта этого года.

Сегодня в помещении ГАЗО происходили обыски, связанные с этим делом. В частности, правоохранители ознакомились с соответствующими документами. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗО.

В СБУ сообщают, что должностные лица госпредприятий предлагали главе ГАЗО начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 тыс. грн, передавая ей 50% от этой суммы.

Глава сразу сообщила о коррупционном предложении Службе безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников, — отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

13 апреля гендиректором ГАЗО правительство назначило Сергея Калашника. До него в. и. о. гендиректора была Екатерина Павлова.

Напомним, 4 апреля в Зоне начались масштабные пожары.