Выход из карантина: Литва и Грузия сегодня начали оживлять экономику, фото — EPA

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Ракурс

Выход из карантина сегодня начали Литва и Грузия. При этом правительства фиксируют внимание на восстановлении экономики, объявляя о первом этапе смягчения ограничений.

Сегодня в этих двух странах начали действовать определенные послабления в карантине. В Литве уличные кафе будут работать, но за одним столиком могут сидеть только два человека, а столы должны быть на расстоянии 2 м.

Культурные, развлекательные и спортивные учреждения могут посещать не более двух человек. Исключение сделали членам одной семьи. В салонах красоты может находиться только один человек на 1 кв. м. Солярии, массажные кабинеты и тату салоны пока закрыты, но разрешили проведение экзаменов по вождению, посещение парков, зоопарков и ботанических садов. Для всех этих открытых возможностей обязательно для соблюдения правило социальной дистанции.

В Грузии также начался первый этап снятия ограничений, всего их будет шесть. Каждый следующий вводится постепенно, через две недели.

Сначала в стране разрешили свободное передвижение на легковушках, в том числе такси, возобновили работу интернет-магазинов, открытых аграрных рынков. Ограничения оставили в регионах, объявленных ранее зонами строгого карантина.

Грузинам разрешили въезд и выезд из крупнейших городов, чтобы вернуться к месту жительства. Эти города закрыли 15 апреля.

Другие страны Европы, а также США также начинают смягчать карантин и фокусируются на восстановлении экономики.

С 26 апреля в Испании детям впервые за шесть недель разрешили выходить на улицы. Сегодня «Ракурс» сообщал, что в Новой Зеландии людям разрешили покупать еду в ресторанах на вынос.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил график возвращения страны к нормальной жизни. С 4 мая в стране откроются парки и зоны отдыха, позволят проводить похороны, спортсмены восстановят тренировки, а людям можно будет посещать родственников, живущих в их регионе. Рестораны, кафе и салоны красоты могут открыться 1 июня.

В Германии на прошлой неделе разрешили открыться магазинам площадью до 800 кв. м. Чехам с 24 апреля позволили выезжать за границу.

Между тем в США губернаторы наиболее пораженных штатов (Нью-Йорк и Мичиган) решили сохранить ограничения по меньшей мере до середины мая, в то время как их коллеги из Джорджии, Оклахомы и Аляски открыли некоторые заведения.