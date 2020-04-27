Корниенко о Ермаке и скандальных «слугах народа»: Зеленский сам собрал этих людей

https://racurs.ua/n137358-kornienko-o-ermake-i-skandalnyh-slugah-naroda-zelenskiy-sam-sobral-etih-ludey.html

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Александр Корниенко, глава президентской партии «Слуга народа», рассказал об отношении народных избранников к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку после публикации скандальных записей разговоров его брата.

Плюс Ермака в том, что он сразу идет на диалог. Очевидно, на данный момент депутатов удовлетворили его объяснения своей позиции о «Минске» и Консультативном совете (с ОРДЛО — ред.). В отношении президента — то он сам собрал таких людей в свою фракцию, — заявил Корниенко в интервью «Зеркалу недели».

Он добавил, что по каждому парламентарию от СН Зеленский и руководство партии «понимали возможный расклад». Например, Корниенко назвал Никиту Потураева защитником ценностей Майдана.

Потураев — это «ценности Майдана», у нас действительно есть много депутатов с этими ценностями. Я не был в гуще событий, но поддерживал Майдан. Мой близкий родственник с первых дней и по сей день на войне. У каждого своя история и своя ассоциация, связанная с Майданом и последующими событиями, — рассказывает Корниенко.

По его мнению, Максим Бужанский демонстрирует взгляд с другой стороны.