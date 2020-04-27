Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137357-pogoda-v-ukraine-na-28-aprelya-po-vsey-territorii-teplo-i-bez-osadkov-karta.html

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Погода на завтра, 28 апреля, в Украине ожидается относительно теплой и без осадков. В Ивано-Франковской и Сумской областях ночью температура воздуха опустится до 1−3° тепла. На остальной территории ночная температура будет в пределах 4−7° тепла.

По всей территории Украины завтра днем будет теплая погода, на небе будет наблюдаться переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. В западных областях дневная температура составит 17−21° тепла, в центральных областях — 16−18° тепла, в южных областях — 16−19° тепла, в северных областях — 15−17° тепла. Холоднее всего днем будет в восточных областях, здесь воздух прогреется до 14−16° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 28 апреля ожидается без осадков, на небе будет наблюдаться переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 3−5° тепла, днем — 16−18° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове: сутки также пройдут без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 3−5° тепла, днем — поднимутся до 18−20° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью синоптики прогнозируют не очень теплую погоду. Ночью температура составит 6−8° тепла, а днем — 14−16° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре прогнозируется погода без осадков. Ночью градусники покажут 4−6° тепла, днем — 16−18° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове погода будет относительно теплой, сутки пройдут без осадков. Ночная температура 3−5° тепла, днем столбик термометра поднимется до 14−16° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье сутки пройдут без осадков. Ночью синоптики прогнозируют 4−6° тепла, днем — 17−19° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 апреля будет относительно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения вечером.