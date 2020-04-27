Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137357-pogoda-v-ukrayini-na-28-kvitnya-po-vsiy-terytoriyi-teplo-i-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода на завтра, 28 квітня, в Україні очікується відносно теплою і без опадів. В Івано-Франківській і Сумській областях вночі температура повітря опуститься до 1−3° тепла. На решті території нічна температура буде в межах 4−7° тепла.

По всій території України завтра вдень буде тепла погода, на небі буде спостерігатися мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. У західних областях денна температура складе 17−21° тепла, у центральних областях — 16−18° тепла, у південних областях — 16−19° тепла, у північних областях — 15−17° тепла. Найхолодніше вдень ​​буде у східних областях, тут повітря прогріється до 14−16° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 28 квітня очікується без опадів, на небі буде спостерігатися мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме 3−5° тепла, вдень — 16−18° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові: доба також пройде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3−5° тепла, вдень — піднімуться до 18−20° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі синоптики прогнозують не надто теплу погоду. Вночі температура становитиме 6−8° тепла, а вдень — 14−16° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі прогнозується погода без опадів. Вночі градусники покажуть 4−6° тепла, вдень — 16−18° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові погода буде відносно теплою, доба пройдеь без опадів. Нічна температура 3−5° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14−16° тепла. Вітер західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті доба пройде без опадів. Вночі синоптики прогнозують 4−6° тепла, вдень — 17−19° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 28 квітня буде відносно спокійною. Очікуються лише невеликі збурення ввечері.