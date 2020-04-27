Венедіктова пришвидшила справу Гандзюк, щоб суд виправдав Мангера — активісти, фото — Оглядач

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Ракурс

Справа Гандзюк повинна розслідуватися глибше, а дострокове завершення слідства є умисною помилкою генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Так вважають активісти громадської ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?». Сьогодні в СБУ та прокуратурі повідомили про завершення слідства та передачу матеріалів для ознайомлення адвокатам Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка). В ініціативі «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що ці дії правоохоронців є «зливом справи».

До кінця розслідування ще три місяці. Слідчі дії та негласні слідчі дії — незавершені. Не завершили навіть ті слідчі дії, які були ініційовані потерпілими і клопотання по яким були задоволені. Саме передати справу до суду «як є" (без збору додаткових доказів) уже дуже довго просять адвокати одного із замовників вбивства — Владислава Мангера. Розраховуючи таким чином на виправдовувальний вирок, — написали на сторінці спільноти у Фейсбук.

Активісти вважають, що така швидка передача справи у суд допоможе Мангеру уникнути покарання, оскільки організатор злочину Левін так і не дав свідчень і заявив про відмову співпраці зі слідством. Вони повідомили, що Мангер «передав його рідним частину обіцяних грошей за мовчання».

Активісти вважають, що Мангер домовився з Офісом генпрокурора на найвищому рівні, щоб отримати гарантії недоторканності саме зараз, бо «інакше важко пояснити навіщо слідству нехтувати трьома місяцями, які залишились для збору доказів і обривати слідчі дії».

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні прокурори сповістили голову Херсонської облради Владислава Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна про завершення розслідування у справі про вбивство секретаря Херсонської міськради Катерини Гандзюк.