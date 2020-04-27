Дело Гандзюк: активисты заявили, что Венедиктова ускорила расследование, чтобы суд оправдал Мангера, фото — Обозреватель

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Ракурс

Дело Гандзюк должно расследоваться глубже, а досрочное завершение следствия является умышленной ошибкой генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Так считают активисты общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?». Сегодня в СБУ и прокуратуре сообщили о завершении следствия и передаче материалов для ознакомления адвокатам Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко). В инициативе «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявили, что эти действия правоохранителей являются «сливом дела».

До конца расследование еще три месяца. Следственные действия и негласные следственные действия — незавершены. Не закончили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими и ходатайства по которым были удовлетворены. Именно передать дело в суд «как есть» (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты одного из заказчиков убийства — Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор, — написали на странице сообщества в Фейсбук.

Активисты считают, что такая быстрая передача дела в суд поможет Мангеру избежать наказания, поскольку организатор преступления Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием. Они сообщили, что Мангер «передал его родным часть обещанных денег за молчание».

Активисты считают, что Мангер договорился с Офисом генпрокурора на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас, потому что «иначе трудно объяснить зачем следствию пренебрегать тремя месяцами, которые остались для сбора доказательств и обрывать следственные действия».

«Ракурс» сообщал, что сегодня прокуроры сообщили председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и криминальному авторитету Алексею Левину о завершении расследования по делу об убийстве секретаря Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.