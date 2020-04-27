Вчера в Киеве был установлен рекорд по количеству осадков, фото:

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Ракурс

В Киеве в ночь на 26 апреля был установлен рекорд по количеству осадков.

Впервые за всю историю метеорологических наблюдений с 1891 года выпали 26 мм осадков. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Предыдущий рекорд был установлен в 1987 году — тогда выпали «лишь» 20 мм.

В то же время, несмотря на такие погодные рекорды в Киеве, в большинстве других регионов Киевщины осадки были значительно меньшими.

В частности, в Чернобыле, где 4 апреля начались масштабные лесные пожары, выпали всего 0,1 мм осадков.

Напомним, вчера украинский Гидрометцентр опубликовал карту осадков, которые принес в Украину в течение дня 25 апреля и ночи на 26 апреля циклон WALLI. Сегодня этот циклон покидает Украину, смещаясь в северо-восточном направлении.