В Киеве прошел самый сильный дождь за более чем 100 летhttps://racurs.ua/n137355-v-kieve-vypal-krupneyshiy-za-bolee-chem-100-let-dojd.htmlРакурс
В Киеве в ночь на 26 апреля был установлен рекорд по количеству осадков.
Впервые за всю историю метеорологических наблюдений с 1891 года выпали 26 мм осадков. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Предыдущий рекорд был установлен в 1987 году — тогда выпали «лишь» 20 мм.
В то же время, несмотря на такие погодные рекорды в Киеве, в большинстве других регионов Киевщины осадки были значительно меньшими.
В частности, в Чернобыле, где 4 апреля начались масштабные лесные пожары, выпали всего 0,1 мм осадков.
Напомним, вчера украинский Гидрометцентр опубликовал карту осадков, которые принес в Украину в течение дня 25 апреля и ночи на 26 апреля циклон WALLI. Сегодня этот циклон покидает Украину, смещаясь в северо-восточном направлении.