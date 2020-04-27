«Всеукраинская школа онлайн» с 28 апреля начнет транслировать уроки для учеников 1-4 классов: где смотреть

https://racurs.ua/n137354-vseukrainskaya-shkola-onlayn-s-28-aprelya-nachnet-translirovat-uroki-dlya-uchenikov-1-4-klassov.html

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«Всеукраинская школа онлайн» с 28 апреля начнет транслировать уроки для учеников 1−4 классов. Младшая школа будет учиться во вторник и четверг в течение часа с 9.00 до 10.00. Транслировать уроки начнут четыре телеканала.

Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство, — говорится в сообщении Офиса президента.

Каждый урок продлится 15 мин. В ОПУ добавили, что это является оптимальным временным промежутком для занятий младших школьников. Уроки будут переводить на язык жестов.

Уроки онлайн можно будет просматривать во вторника и четверг, с 9.00 до 10.00 на телеканалах:

1-й класс — «Пиксель»;

2-й класс — UA: Первый;

3-й класс — UA: Культура;

4-й класс — «Плюсплюс».

Онлайн-версии занятий будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины.

Проект реализуют ОПУ, МОН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), PinchukArtCentre, Национальный художественный музей Украины, проект «Книга-путешествие. Украина «, общественный союз «Освитория», а также более 20 педагогов. Съемки уроков проходят в Новопечерской школе Киева.

Напомним, что уроки для 5−11 классов транслируют ежедневно, с понедельника по пятницу. Сначала сообщалось, что трансляции будут проходить как минимум до конца карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса. Телеканалы демонстрируют уроки по украинскому языку и литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.