«Всеукраїнська школа онлайн» з 28 квітня транслюватиме уроки для учнів 1−4 класів: де дивитися

«Всеукраїнська школа онлайн» з 28 квітня транслюватиме уроки для учнів 1-4 класів

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«Всеукраїнська школа онлайн» з 28 квітня транслюватиме уроки для учнів 1−4 класів. Молодша школа навчатиметься з вівторка по четвер впродовж години з 9.00 до 10.00. Транслюватимуть уроки чотири телеканали.

Програма розрахована на п’ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука та мистецтво, — йдеться у повідомлення Офісу президента.

Кожен урок триватиме 15 хв. В ОПУ додали, що це є оптимальним для занять молодших школярів. Уроки перекладатимуть жестовою мовою.

Уроки можна буде переглядати у вівторок та четвер, з 9.00 до 10.00 на телеканалах:

1-й клас — «Піксель»;

2-й клас — UA: Перший;

3-й клас — UA: Культура;

4-й клас — «ПлюсПлюс».

Онлайн-версії занять будуть доступні на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України.

Проект реалізують ОПУ, МОН, комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), PinchukArtCentre, Національний художній музей України, проект «Книга-мандрівка. Україна», громадська спілка «Освіторія», а також понад 20 педагогів. Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі Києва.