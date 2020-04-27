Справа Гандзюк: прокурори сповістили Мангера та Левіна про завершення розслідування, фото — Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n137353-prokurory-spovistyly-mangera-ta-levina-pro-zavershennya-rozsliduvannya-u-spravi-gandzuk-foto.html

Ракурс

Справа Гандзюк отримала продовження. Прокуратура сповістила голову Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Левіна про завершення розслідування у справі про вбивство секретаря Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

Як повідомили прокурори Офісу генеральної прокуратури під час брифінгу, їм надано матеріали справи для ознайомлення.

Під час слідства проведено 400 допитів, 90 експертиз та слідчих експериментів, проаналізовано десятки тисяч телефонних з'єднань.

Прес-служба Служби безпеки України також повідомила сьогодні про завершення досудового розслідування у справі Гандзюк. Голову Херсонської облради Мангера підозрюють у тому, що він у змові з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті.

Після ознайомлення адвокатів Мангера та Левіна матеріали кримінального провадження скерують до суду для розгляду по суті.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці березня суд продовжив арешт підозрюваному Левіну. Левіна залишили в СІЗО ще на два місяці. Олексія Москаленка (Левіна) затримали у Болгарії 24 січня й згодом екстрадували в Україну. Левін виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.