Персональні дані українців продають у Telegram боти. Фото: Профіль

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Ракурс

Персональні дані українців продають у Telegram, як мінімум, два боти. Для отримання повної інформації про користувача досить знати його номер мобільного телефону. Звичайно ж, персональні дані українців надаються на платній основі.

Один із таких ботів під назвою «Досьє" вже заблокований, але другий продовжує працювати, повідомляє AIN.

Ймовірно, боти черпають інформацію про персональні дані українців із вкраденої бази даних «ПриватБанку». Так, знаючи номер телефону, можна дізнатися ПІБ його власника, дату народження, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код і прописку.

Другий бот продовжує працювати, тому видання не стало озвучувати його назву.

Другий бот працює за тією ж схемою, що і закритий. За десять запитів доведеться заплатити 50 дол., за 50 запитів — 100 дол., 200 запитів стоять 200 дол.

Ймовірно, боти використовують одну і ту ж базу даних «ПриватБанку».

У «Приватбанку» повідомили, що бот Telegram «Досьє" був виявлений 23 квітня і про його існування відразу було повідомлено в поліцію. Правоохоронці будуть займатися розслідуванням даного факту шахрайства.

У банку не знають, яким чином шахраї заволоділи базами даних. «ПриватБанк» звернувся до своїх клієнтів із попередженням і нагадав про небезпеку передачі особистих даних незнайомим особам, які можуть виявитися аферистами.

Як раніше писав «Ракурс», на сайти українських компаній Burisma Holdins і студії «Квартал 95» була здійснена хакерська атака. Про це повідомили американські ЗМІ. Нацполіція попросила ФБР сприяти в наданні українській стороні інформації про проведену хакерську атаку.