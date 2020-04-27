Персональные данные украинцев продают в Telegram боты. Фото: Профиль

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Ракурс

Персональные данные украинцев продают в Telegram по меньшей мере два бота. Для получения полной информации о пользователе достаточно знать его номер мобильного телефона. Конечно же, персональные данные украинцев предоставляются на платной основе.

Один из таких ботов под названием «Досье» уже заблокирован, но второй продолжает работать, сообщает AIN.

Предположительно, боты черпают информацию о персональных данных украинцев из украденной базы данных «ПриватБанка». Так, зная номер телефона, можно узнать ФИО его владельца, дату рождения, серию и номер паспорта, идентификационный код и прописку.

Второй бот продолжает работать, поэтому издание не стало озвучивать его название.

Второй бот работает по той же схеме, что и закрытый. За десять запросов придется заплатить 50 долл., за 50 запросов — 100 долл., 200 запросов стоят 200 долл.

По всей видимости, боты используют одну и ту же базу данных «ПриватБанка».

В «ПриватБанке» сообщили, что бот Telegram «Досье» был обнаружен 23 апреля и о его существовании сразу была оповещена полиция. Правоохранители будут заниматься расследованием по данному факту.

В банке не знают, каким образом мошенники завладели базами данных. «ПриватБанк» обратился к своим клиентам с предупреждением и напомнил об опасности передачи личных данных незнакомым лицам, которые могут оказаться аферистами.

Как ранее писал «Ракурс», на сайты украинских компаний Burisma Holdins и студии «Квартал 95» была совершена хакерская атака. Об этом сообщили американские СМИ. Нацполиция попросила ФБР оказать содействие в предоставлении украинской стороне информации о проведенной хакерской атаке.