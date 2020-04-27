«Антиколомойский» закон: в «Слуге народа» рассказали, сколько продлится рассмотрение

Рада вскоре может принять так называемый «антиколомойский закон», фото: TK Media

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«Антиколомойский» законопроект № 2571-д во втором чтении парламент может рассмотреть за день-полтора, если депутаты решат применить к нему специальную процедуру, предусмотренную новым законом о регламенте.

В сессионный зал этот законопроект могут внести на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа» со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева.

Сегодня комитет завершил рассмотрение всех более чем 16,5 тыс. поправок, которые подали к этому законопроекту. По словам Гетьманцева, были учтены около 300 поправок, в основном они имеют редакционный характер.

Но есть и принципиальные. Например, о проведении аукционов Фондом гарантирования вкладов. Ранее предполагалось, что аукцион может отменить только сам Фонд. Согласно поправкам, такое решение сможет принять суд, — отметил народный избранник.

В Нацбанке сегодня заявили, что надеются на скорое принятие этого закона.

Отмечается, что он является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ и будет гарантировать неотвратимость вывода банков с рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, после вступления в силу этого законопроекта станет невозможным существование «зомби-банков»: решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк «вернуть к жизни».

В то же время владельцы обанкротившихся банков смогут защитить свои права, в частности будет четко определена процедура и условия получения компенсации, отмечают в НБУ.

Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб, — подчеркивают в Нацбанке.

Отмечается, что за правильность расчетов компенсации будет отвечать арбитр — международная аудиторская фирма.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что принятие этого законопроекта является приоритетным.

Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ, — убежден Зеленский.

Напомним, профильный комитет Рады на протяжении четырех дней рассмотрел все поправки к «антиколомойскому» законопроекту.