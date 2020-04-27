«Антиколомойский» законопроект рекомендовал поддержать во втором чтении финансовый комитет Рады

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«Антиколомойський» законопроект рекомендовал поддержать во втором чтении финансовый комитет Рады, который в течение четырех дней рассмотрел свыше 16 тыс. поправок. Об этом написал в своем Facebook депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Рассмотрение всех поправок в закон о банках завершено… Наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса «ПриватБанка» и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений, — сообщил Железняк.

Он также озвучил перечень изменений, которые были внесены в текст закона ко второму чтению. Важным положением обновленного текста законопроекта является норма о судебных производствах, которые начались, но не получили окончательного решения до дня вступления в силу данного закона. Теперь такие судебные производства будут рассматриваться или пересматриваться «по новым правилам, предусмотренным этим законом».

Кроме этого, в обновленном тексте:

изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;

убрана норма об ограничении госрегистрации (вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон);

внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;

внесены технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта.

Многие изменения, которые улучшили банковское регулирование, не включены в текст закона из-за ограничений по ст. 116 Регламента, — отметил Железняк.

Напомним, лидерами по количеству поданных поправок в антиколомойский законопроект были исключенный из «Слуги народа» нардеп Антон Поляков, член фракции «За будущее» Виктор Бондарь, «слуги» Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Дубинский, Дмитрий Черный, Олег Дунда и Сергей Демченко. Именно они инициировали внесение более 13 тыс. поправок.

Между тем отметим, что сегодня Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов относительно «ПриватБанка» из-за давления на судей.