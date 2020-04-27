“Антиколомойський” законопроект рекомендував підтримати у другому читанні фінансовий комітет Ради

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«Антиколомойський» законопроект рекомендує підтримати у другому читанні фінансовий комітет Ради, який впродовж чотирьох днів розглянув понад 16 тис. поправок. Про це написав у своєму Facebook депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Розгляд всіх правок до закону про банки завершено… Наш фінансовий комітет рекомендував закон про банки до другого читання. Одразу скажу, що всі норми, які стосуються кейсу «ПриватБанку» та забороняють повернення банків екс-власникам, залишилися без змін, — повідомив Железняк.

Він також озвучив перелік змін в тексті закону, які були внесені до другого читання. Важливим положенням, яке включено до оновленого тексту законопроекту, є норма про судові провадження, які розпочалися, але не отримали остаточного рішення до дня набрання чинності цим законом. Тепер вони вирішуватимуться, розглядатимуться або переглядатимуться «за новими правилами, передбаченими цим законом».

Окрім цього, в оновленому тексті:

змінено процедури по призначенню судом аудиторської компанії, яка визначатиме розмір збитків;

прибрано норму про обмеження держреєстрації (питання може бути вирішено на рівні підзаконних нормативно-правових актів, без змін до закону);

внесено уточнюючі зміни в норму про заборону зупинення аукціонів;

внесено техніко-юридичні зміни, які покращують якість законопроекту.

Багато змін, які б покращили банківське регулювання не включені в текст закону через обмеження згідно ст. 116 Регламенту, — зауважив Железняк.

Нагадаємо, лідерами за кількістю поданих правок до антиколомойського законопроекту були виключений зі «Слуги народу» нардеп Антон Поляков, член фракції «За майбутнє" Віктор Бондар, «слуги» Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський, Дмитро Чорний, Олег Дунда та Сергій Демченко. Саме вони ініціювали внесення понад 13 тис. правок.

Між тим зазначимо, що сьогодні Велика палата Верховного суду відклала розгляд справи за позовом родини Суркісів щодо «ПриватБанку» через тиск на суддів.