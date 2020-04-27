Засідання щодо «ПриватБанку» перенесене, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n137345-verhovnyy-sud-vidklav-rozglyad-spravy-schodo-pozovu-surkisiv-do-pryvatbanku-nazvano-prychynu.html

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Велика палата Верховного суду сьогодні вирішила відкласти розгляд касаційних скарг Нацбанку, «ПриватБанку» та Мінфіну щодо рішень судів попередньої інстанції за позовом родини Суркісів.

Розгляд відкладено, оскільки судді Великої палати поскаржилися до Вищої ради правосуддя та Генпрокуратури на втручання в їхню діяльність, пов’язане з розглядом цієї справи. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Дата подальшого розгляду цієї справи наразі не відома.

Суркіси просять суд скасувати рішення Нацбанку про визнання їх пов’язаними з «ПриватБанком» особами та визнати нечинними договори обміну їхніх коштів у банку (понад 1 млрд грн) на акції банку, які держава згодом викупила за 1 грн.

У Верховному суді в коментарі «Радіо Свобода» заявили, що останніми днями на суддів Великої палати через ЗМІ та інтернет чиниться тиск.

Це певні статті, коментарі в соцмережах, у засобах масової інформації, — наголосили в прес-службі Верховного суду.

Нагадаємо, в середині квітня «ПриватБанк» програв компаніям Суркісів суд на 7 млрд грн.