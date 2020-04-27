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Заседание по «ПриватБанку» перенесено, фото: «Википедия»
Верховный суд отложил рассмотрение дела по иску Суркисов относительно «ПриватБанка»: названа причинаhttps://racurs.ua/n137345-verhovnyy-sud-otlojil-rassmotrenie-dela-po-isku-surkisov-otnositelno-privatbanka-nazvana-prichina.htmlРакурс
Большая палата Верховного суда сегодня решила отложить рассмотрение кассационных жалоб Нацбанка, «ПриватБанка» и Минфина на решения судов предыдущей инстанции по иску семьи Суркисов.
Рассмотрение отложено, поскольку судьи Большой палаты пожаловались в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру на вмешательство в их деятельность, связанную с рассмотрением этого дела. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Дата дальнейшего рассмотрения этого дела пока не известна.
Суркисы просят суд отменить решение Нацбанка о признании их связанными с «ПриватБанком» лицами и признать недействительными договоры обмена их средств в банке (более 1 млрд грн) на акции банка, которые государство впоследствии выкупило за 1 грн.
В Верховном суде в комментарии «Радио Свобода» заявили, что в последние дни на судей Палаты через СМИ и интернет оказывается давление.
Это определенные статьи, комментарии в соцсетях, в средствах массовой информации, — отметили в пресс-службе Верховного суда.
Напомним, в середине апреля «ПриватБанк» проиграл компаниям Суркисов суд на 7 млрд грн.