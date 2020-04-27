Заседание по «ПриватБанку» перенесено, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n137345-verhovnyy-sud-otlojil-rassmotrenie-dela-po-isku-surkisov-otnositelno-privatbanka-nazvana-prichina.html

Ракурс

Большая палата Верховного суда сегодня решила отложить рассмотрение кассационных жалоб Нацбанка, «ПриватБанка» и Минфина на решения судов предыдущей инстанции по иску семьи Суркисов.

Рассмотрение отложено, поскольку судьи Большой палаты пожаловались в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру на вмешательство в их деятельность, связанную с рассмотрением этого дела. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Дата дальнейшего рассмотрения этого дела пока не известна.

Суркисы просят суд отменить решение Нацбанка о признании их связанными с «ПриватБанком» лицами и признать недействительными договоры обмена их средств в банке (более 1 млрд грн) на акции банка, которые государство впоследствии выкупило за 1 грн.

В Верховном суде в комментарии «Радио Свобода» заявили, что в последние дни на судей Палаты через СМИ и интернет оказывается давление.

Это определенные статьи, комментарии в соцсетях, в средствах массовой информации, — отметили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, в середине апреля «ПриватБанк» проиграл компаниям Суркисов суд на 7 млрд грн.