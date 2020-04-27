Подозреваемый в нападении на Сивохо Демидов. Фото: 24 Канал

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Ракурс

Нападение на Сергея Сивохо, экс-советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, произошедшее во время презентации «Национальной платформы примирения и единства», сегодня рассматривалось в суде.

Апелляционный суд постановил отпустить подозреваемого Александра Демидова (Волкова), которому ранее избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая, на поруки народного депутата от «Европейской солидарности» Михаила Бондаря. Об этом сообщает PavlovskyNews в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на поруки нардепа подозреваемого отпустили с определенными условиями. В частности, он обязался сдать загранпаспорт.

Демидов — ветеран АТО, один из подозреваемых в нападении Сергея Сивохо. Его единственного из троих подозреваемых отправили под домашний арест. Мужчина отрицает свою причастность к физическому контакту с Сивохо и заявляет, что только срывал плакаты. Двоих других фигурантов — Сергея Тамарина и Юрия Каплю — суд отпустил под личное обязательство.

Как сообщалось, мера пресечения фигурантам уголовного производства избиралась 13 марта. Сергея Тамарина и Юрия Каплю отпустили в зале суда, а Демидова посадили под круглосуточный домашний арест на два месяца.