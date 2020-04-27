Підозрюваний у нападі на Сивохо Демідов. Фото: 24 Канал

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Напад на Сергія Сивохо, екс-радника секретаря Ради національної безпеки і оборони, що стався під час презентації «Національної платформи примирення і єдності», сьогодні розглядався в суді.

Апеляційний суд постановив відпустити підозрюваного Олександра Демідова (Волкова), якому раніше обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 травня, на поруки народного депутата від «Європейської солідарності» Михайла Бондаря. Про це повідомляє PavlovskyNews у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що на поруки нардепа підозрюваного відпустили за певних умов. Зокрема, він зобов’язався здати закордонний паспорт.

Демідов — ветеран АТО, один із підозрюваних у нападі Сергія Сивохо. Його єдиного з трьох підозрюваних відправили під домашній арешт. Чоловік заперечує свою причетність до фізичного контакту з Сивохо і заявляє, що тільки зривав плакати. Двох інших фігурантів — Сергія Тамаріна і Юрія Краплю — суд відпустив під особисте зобов’язання.

Як повідомлялося, запобіжний захід фігурантам кримінального провадження обирали 13 березня. Сергія Тамаріна і Юрія Краплю відпустили в залі суду, а Демідова посадили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.