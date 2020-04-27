«Антиколомойський» закон: у «Слузі народу» розповіли, скільки триватиме розгляд

Рада невдовзі може прийняти так званий «антиколомойський закон», фото: TK Media

https://racurs.ua/ua/n137351-antykolomoyskyy-zakon-u-sluzi-narodu-rozpovily-skilky-tryvatyme-rozglyad.html

Ракурс

«Антиколомойський» законопроект № 2571-д у другому читанні парламент може розглянути за день-півтора, якщо депутати вирішать застосувати щодо нього спеціальну процедуру, передбачену новим законом про регламент.

До сесійної зали цей законопроект можуть внести вже наступного тижня. Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу» з посиланням на голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

Сьогодні комітет завершив розгляд усіх понад 16,5 тис. правок, які подали до цього законопроекту. За словами Гетьманцева, було враховано близько 300 правок, здебільшого вони мають редакційний характер.

Але є й принципові. Наприклад, щодо проведення аукціонів Фондом гарантування вкладів. Раніше передбачалося, що аукціон може відмінити лише сам Фонд. Згідно з поправками, таке рішення зможе прийняти суд, — зазначив народний обранець.

У Нацбанку сьогодні заявили, що сподіваються на швидке ухвалення цього закону.

Зазначається, що він є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ та гарантуватиме невідворотність виведення банків з ринку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, після набуття чинності цим законопроектом стане неможливим існування «зомбі-банків»: рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк «повернути до життя».

Водночас власники збанкрутілих банків матимуть можливість захистити свої права, зокрема буде чітко визначена процедура та умови отримання компенсації, наголошують у НБУ.

Власник банку може звернутися до суду, і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому нанесена шкода, — зазначають у Нацбанку.

Зазначається, що за правильність розрахунків компенсації відповідатиме арбітр — міжнародна аудиторська фірма.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що ухвалення цього законопроекту є пріоритетним.

Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ, — переконаний Зеленський.

Нагадаємо, профільний комітет Ради впродовж чотирьох днів розглянув усі поправки до «антиколомойського» законопроекту.