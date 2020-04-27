Евакуація українців: до Києва повертаються 120 школярів, фото — Посольство України у США

https://racurs.ua/ua/n137350-kyyiv-evakuuie-z-mayami-119-shkolyariv-foto.html

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Евакуація українців зі США відбувається урядом України спільно із авіакомпанією МАУ.

Комерційний рейс «Міжнародних авіаліній України» забрав сьогодні 259 пасажирів з Маямі до Києва, серед них 119 школярів. Це вже четвертий комерційний спецрейс, який організовало зі Штатів українське Посольство.

Рейс з Маямі буде першим із кількох, які відбудуться наприкінці квітня та у травні за оголошенням Кабміну. Спецрейс з Маямі везе додому 119 учнів з України, які перебували в США за освітньою програмою FLEX.

Українські дипломати у Вашингтоні розповіли, що вже повернули до Києва на трьох рейсах понад 1,2 тис. осіб.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили про відновлення спецрейсів для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу. У список увійшли такі міста: Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт-на-Майні, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Завтра Україна евакуює своїх громадян зі Швеції. Літак вилетить зі Стокгольма і прибуде до Києва. За квиток додому доведеться заплатити щонайменше 216 дол. Українців, які повернуться додому, відправлять на обов’язковий двотижневий карантин.