Евакуація українців. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137341-ekonomichno-nedocilno-u-kabmini-poyasnyly-chomu-ne-evakuuut-ukrayinciv-iz-viddalenyh-krayin.html

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Карантин в Україні введений до 11 травня, а кордони країни були закриті місяць тому для запобігання поширенню коронавірусу. Тоді тисячі українців залишилися за кордоном, а влада країни пообіцяла всіх їх евакуювати.

Попри це багато громадян України досі залишаються за кордоном. Особливо це стосується віддалених країн, як, наприклад, Перу або Чилі, звідки не можуть полетіти десятки українців. У Міністерстві інфраструктури пояснили це тим, що здійснювати рейси в такі країни «не завжди економічно доцільно». Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю LIGA.net.

Журналіст поцікавився долею українців, які застрягли в Африці, Південній Америці та інших країнах, і за якими ніякі евакуаційні або вивізні рейси не літали. На що Криклій відповів коротко: «Рейси будуть».

На уточнююче запитання, чому, наприклад, за українцями не можуть відправити літаки «Укроборонпрому», міністр інфраструктури сказав, що вони виконують тільки оборонні замовлення. Він пообіцяв, що спецрейси по поверненню громадян будуть з більшості напрямків, але доведеться шукати стикувальні рейси.

У Перу, Чилі — можливо, декілька десятків наших громадян, це не завжди економічно доцільно везти великий борт через океан, — зазначив він.

У Міністерстві інфаструктури наразі анонсували такі рейси для евакуації громадян:

Нагадаємо, Україна 28 квітня евакуює своїх громадян зі Швеції. Літак вилетить зі Стокгольма і прибуде до Києва. За квиток додому доведеться заплатити щонайменше 216 дол. Українців, які повернуться додому, відправлять на обов’язковий двотижневий карантин.