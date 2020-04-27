Эвакуация украинцев. Фото: Офис президента

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Карантин в Украине введен до 11 мая, а границы страны были закрыты месяц назад для предотвращения распространения коронавируса. Тогда тысячи украинцев остались за границей, а власти страны пообещали всех их эвакуировать.

Несмотря на это, многие граждане Украины до сих пор остаются за границей. Особенно это касается дальних стран, как, например, Перу или Чили, откуда не могут улететь десятки украинцев. В Министерстве инфраструктуры объяснили это тем, что совершать рейсы в такие страны «не всегда экономически целесообразно». Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью LIGA.net.

Журналист поинтересовался о судьбе украинцев, которые застряли в Африке, Южной Америке и других странах, и за которыми никакие эвакуационные или вывозные рейсы не летали. На что Криклий ответил коротко: «Рейсы будут».

На уточняющий вопрос, почему, например, за украинцами не могут отправить самолеты «Укроборонпрома», министр инфраструктуры сказал, что они выполняют только оборонные заказы. Он пообещал, что спецрейсы по возврату граждан будут по большей части направлений, но придется искать хабовые стыковочные рейсы.

В Перу, Чили — возможно, несколько десятков наших граждан, это не всегда экономически целесообразно везти большой борт через океан, — отметил он.

В Министерстве инфраструктуры анонсировали такие рейсы для эвакуации граждан:

Напомним, Украина 28 апреля эвакуирует своих граждан из Швеции. Самолет вылетит из Стокгольма и прибудет в Киев. За билет домой придется заплатить минимум 216 долл. Украинцев, которые вернутся домой, отправят на обязательный двухнедельный карантин.