Вибухи на складах: версія ТСК про підрив задля приховування недостачі загнала прокурорів “у прострацію”

https://racurs.ua/ua/n137349-vybuhy-na-skladah-versiya-tsk-pro-pidryv-zadlya-pryhovuvannya-nedostachi-zagnala-prokuroriv.html

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Вибухи на військових складах в Балаклії, Ічні та Калинівці впродовж 2014−2018 років стали темою звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За словами очільника ТСК, глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, йдеться про умисний підрив точково закладеною у ґрунт вибухівкою.

Підрив було вчинено нібито для приховування розкрадань на складах… Закладення вибухівки і підготовка до підриву могли відбуватися під час військових навчань, за легендою яких відбувався вибух військових складів. Це наше припущення, ми просимо слідство це розслідувати, — зазначив Арахамія під час сьогоднішнього брифінгу.

За його словами, ТСК під час своєї роботи не виявила жодних нових фактів, нардепи просто зібрали всю доступну інформацію. На їхню думку, слідство ігнорувало деякі факти щодо вибухів на військових складах.

Парламентар від «Слуги народу» Ірина Верещук також зачитала висновок експертів про вирви, який нібито підтверджує теорію щодо умисного точкового підриву вибухівкою:

При проведенні огляду було встановлено, що вирва має прямокутну форму, глибина якої складає близько 8 м. Викид ґрунту є характерним для попереднього закладення вибухової речовини… Підтвердженням закладення вибухової речовини є практичний збіг розміру вирви з розміром штабеля з боєприпасами.

Водночас колишній головний військовий прокурор Віктор Чумак написав у Фейсбук, що раніше він збирав всю слідчу групу — слідчих СБУ, прокурорів, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи, — і разом з ТСК понад три години заслуховував результати розслідування і висновки по кожній версії.

Так от версія «закладок у ґрунт» була повністю відкинута. Зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу, щоб це ніхто не помітив неможливо. Є і інші докази, щодо того, що перші вибухи були не з-під ґрунту… Передзвонив, до речі в прокуратуру, запитав може в них щось змінилося з того часу? — Ні, нічого, вони і самі в прострації від цих заяв, — резюмував Чумак.

Разом з тим, члени ТСК відкидають версію про задіяний безпілотник із Росії, оскільки його рух нібито не може зафіксувати «Украерорух». Нагадаємо, таку теорію свого часу озвучував колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За словами Арахамії, у ТСК є повноваження «координувати роботу слідчих органів». Він додав, що головна мета, згідно з якою створювалася ця ТСК, — це донесення інформації до людей.

Більш того, люди, які були відповідальні за безпеку на складах, були підвищені по службі і зараз працюють, — повідомив Арахамія.

Разом з тим, нардеп не бачить спроб «торпедувати слідство з боку керівництва СБУ».

Але ми побачимо, чи вони виконають в СБУ рекомендацію ТСК про перенесення слідства в Київ… Ми звернулися до Венедіктової, щоб перенести розслідування до Києва… Суспільство вже знає правду, — зазначив очільник пропрезидентської фракції.

Арахамія додав, що проситиме Раду про подовження роботи ТСК щодо вибухів у Балаклії та на інших складах ще на півроку.

Нагадаємо, ТСК щодо вибухів на складах в Балаклії у 2017 році розбила головну версію про російському безпілотник. Згідно зі звітом ТСК, вибухи сталися за тиждень до закінчення оформлення документів аудиторської служби Міноборони, яка встановила, що на складах існує недостача військового майна на суму у 560 млн грн.

Перед вибухом під приводом навчань зі складів був виведений весь постійний персонал стратегічного боєзапасу. Для проведення дослідження ТСК довелося звертатися до Харківського науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Бокаріуса, так як в Офісі генерального прокурора розслідування зупинили.