Взрывы на складах: версия ВСК о подрыве для сокрытия недостачи загнала прокуроров «в прострацию»

https://racurs.ua/n137349-vzryvy-na-skladah-versiya-vsk-o-podryve-dlya-sokrytiya-nedostachi-zagnala-prokurorov.html

Ракурс

Взрывы на военных складах в Балаклее, Ичне и Калиновке течение 2014−2018 годов стали темой отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады. По словам главы ВСК, главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, речь идет об умышленном подрыве точечно заложенной в почву взрывчаткой.

Подрыв был совершен якобы для сокрытия хищений на складах… Закладка взрывчатки и подготовка к подрыву могли быть осуществлены во время военных учений, по легенде которых происходил взрыв на военных складах. Это наше предположение, мы просим следствие это расследовать, — отметил Арахамия.

По его словам, ВСК в ходе своей работы не обнаружила никаких новых фактов, нардепы просто собрали всю доступную информацию. Они убеждены, что следствие игнорировало некоторые факты о взрывах на военных складах.

Парламентарий от «Слуги народа» Ирина Верещук также зачитала заключение экспертов о воронки, которое якобы подтверждает теорию об умышленном точечном подрыве взрывчаткой:

При проведении осмотра было установлено, что у воронка прямоугольная форма, глубина которой составляет около 8 м. Выброс почвы характерен для предварительной закладки взрывчатого вещества… Подтверждением закладки взрывчатого вещества является практический совпадение размера воронки с размером штабеля с боеприпасами.

В то же время бывший главный военный прокурор Виктор Чумак написал в Фейсбуке, что ранее он собирал всю следственную группу — следователей СБУ, прокуроров, экспертов КНИИСЭ, которые проводили все официальные экспертизы, — и вместе с ВСК более трех часов заслушивал результаты расследования и выводы по каждой версии.

Так вот версия «закладок в почву» была полностью отвергнута. Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства о том, что первые взрывы были не из-под земли… Перезвонил, кстати в прокуратуру, спросил может у них что-то изменилось с тех пор? — Нет, ничего, они и сами в прострации от этих заявлений, — резюмировал Чумак.

Вместе с тем, члены ВСК отвергают версию о беспилотнике из России, поскольку его движение якобы не может зафиксировать «Украэрорух». Напомним, такую теорию в свое время озвучивал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По словам Арахамии, у ВСК есть полномочия «координировать работу следственных органов». Он добавил, что главная цель, согласно которой создавалась эта ВСК — это донесение информации до людей.

Более того, люди, которые были ответственны за безопасность на складах, были повышены по службе и сейчас работают, — сообщил Арахамия.

Вместе с тем, нардеп не видит попыток «торпедировать следствие со стороны руководства СБУ».

Но мы увидим, они выполнят в СБУ рекомендацию ВСК о переносе следствия в Киев… Мы обратились к Венедиктовой, чтобы перенести расследование в Киев… Общество уже знает правду, — отметил глава пропрезидентской фракции.

Арахамия добавил, что будет просить Раду о продлении работы ВСК по взрывам в Балаклее и на других складах еще на полгода.

Напомним, ВСК по взрывам на складах в Балаклее Харьковской области в 2017 году разбила главную версию о российском беспилотнике. Согласно отчету ВСК, взрывы произошли за неделю до окончания оформления документов аудиторской службы Минобороны, которая установила, что на складах существует недостача военного имущества на сумму в 560 млн грн.

Перед взрывом под предлогом учений со складов был выведен весь постоянный персонал стратегического боезапаса. Для проведения исследования ВСК пришлось обращаться в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Бокариуса, так как в Офисе генерального прокурора расследование остановили.