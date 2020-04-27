Мінцифри на порталі «ДіЯ» запустило кабінет громадянина. Фото: armyfm.com.ua

https://racurs.ua/ua/n137348-mincyfry-zapustylo-na-portali-diya-kabinet-gromadyanyna.html

Ракурс

Кабінет громадянина запустило Міністерство цифрової трансформації України на порталі «ДіЯ». У кабінеті громадянина буде зібрана вся інформація про майнові права українців на нерухомість, автомобілі та землю. Також можна буде дізнатися про наявність електронних документів і бізнесу.

Про нововведення повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що відсутність в електронному реєстрі відомостей про право власності на нерухомість підвищує ризики рейдерства. Це означає, що право власності є тільки у паперовому вигляді, але якщо з паперовим архівом щось станеться, то довести право на власність буде вельми проблематично.

За словами Федорова, список даних буде постійно поповнюватися новою інформацією.

Міністр заявив, що раніше кожне міністерство створювало власний реєстр і заробляло на видачі довідок величезні гроші. Федоров вважає, що заробітки відомств на реєстрах становили сотні мільярдів гривень. При цьому технічний стан реєстрів був жахливим.

Мінцифри вирішило навести порядок у цьому питанні і йде по шляху укрупнення усіх реєстрів та підвищення рівня безпеки.

Федоров закликав усіх українців реєструватися на порталі «ДіЯ», використовуючи електронний підпис або Bank ID, щоб дізнатися, якою інформацією про них володіє українська влада.

Як раніше писав «Ракурс», Мінцифри на порталі «ДіЯ» запустило освітній серіал «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома». Даний курс створений спеціально для того, щоб навчити користувачів здійснювати оплату комунальних платежів не виходячи з дому.