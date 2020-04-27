Минцифры на портале «ДіЯ» запустило кабинет гражданина. Фото: armyfm.com.ua

https://racurs.ua/n137348-mincifry-zapustilo-na-portale-diya-kabinet-grajdanina.html

Ракурс

Кабинет гражданина на портале «ДіЯ» запустило Министерство цифровой трансформации Украины. В кабинете гражданина будет собрана вся информация об имущественных правах украинцев на недвижимость, автомобили и землю. Также можно будет узнать о наличии электронных документов и бизнеса.

О новшестве сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров отметил, что отсутствие в электронном реестре сведений о праве собственности на недвижимость повышает риски рейдерства. Это означает, что право собственности есть только в бумажном виде, но если с бумажным архивом что-то произойдет, то доказать право на собственность будет весьма проблематично.

По словам Федорова, список данных будет постоянно пополняться новой информацией.

Министр заявил, что раньше каждое министерство создавало собственный реестр и зарабатывало на выдаче справок огромные деньги. Федоров считает, что заработки ведомств на реестрах составляли сотни миллиардов гривен. При этом техническое состояние реестров было ужасным.

Минцифры решило навести порядок в данном вопросе и идет по пути укрупнения всех реестров и повышения уровня безопасности.

Федоров призвал всех украинцев регистрироваться на портале «ДіЯ», используя электронную подпись или Bank ID, чтобы узнать, какой информацией о них владеет украинская власть.

Как ранее писал «Ракурс», Минцифры на портале «ДіЯ» запустило образовательный сериал «Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома». Данный курс создан специально для того, чтобы научить пользователей осуществлять оплату коммунальных платежей не выходя из дома.