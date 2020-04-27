Правительство выделило 6 млрд грн на выплаты безработным. Фото: Погляд

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Карантин в Украине, который ввели до 11 мая, стал причиной потери работы для многих украинцев. В связи с этим Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 6 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Эти средства пойдут на выплаты пособий безработным и людям, которые временно потеряли работу из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Из этих денег 1,27 млрд грн потратят на выплаты пособий безработным. В частности, за эти средства планируется увеличить минимальную сумму выплаты безработным с 650 грн до 1 тыс. грн в месяц. Также за счет этих средств помощь начнут выплачивать с первого дня регистрации в Службе занятости, а не через три месяца.

Оставшиеся 4,7 млрд грн пойдут на поддержку людей, потерявших работу временно, из-за карантина. В частности, эти деньги будут платить субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Как сообщалось ранее, пособие по безработице в Украине во время карантина, который был продлен до 11 мая, составит 2/3 от оклада, но не будет превышать минимальную зарплату.