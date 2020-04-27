Уряд виділив 6 млрд грн на виплати безробітним. Фото: Погляд

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Карантин в Україні, який ввели до 11 травня, став причиною втрати роботи для багатьох українців. У зв’язку з цим Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 6 млрд грн Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Ці кошти спрямують на виплати допомоги безробітним та людям, які тимчасово втратили роботу через карантин. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

З цих грошей 1,27 млрд грн витратять на виплати допомоги безробітним. Зокрема, за ці кошти планують збільшити мінімальну суму виплати безробітним з 650 грн до 1 тис. грн на місяць. Також за рахунок цих коштів допомогу почнуть виплачувати з першого дня реєстрації у Службі зайнятості, а не через три місяці.

Ті 4,7 млрд грн, що залишилися, підуть на підтримку людей, які втратили роботу тимчасово, через карантин. Зокрема, ці гроші платитимуть суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

Як повідомлялося раніше, допомога по безробіттю в Україні під час карантину, який було пролонговано до 11 травня, становитиме 2/3 від окладу, але не перевищуватиме мінімальної зарплатні.