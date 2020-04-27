Эвакуация украинцев: в Киев возвращаются 120 школьников, фото — Посольство Украины в США

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Эвакуация украинцев из США осуществляется правительством Украины совместно с авиакомпанией МАУ.

Коммерческий рейс «Международных авиалиний Украины» забрал сегодня 259 пассажиров из Майами в Киев, среди них 119 школьников. Это уже четвертый коммерческий спецрейс, который организовали украинские дипломаты в США.

Рейс из Майами будет первым из нескольких, которые состоятся в конце апреля и в мае по объявлению Кабмина. Спецрейс из Майами везет домой 119 учеников из Украины, находившихся в США по образовательной программе FLEX.

Украинские дипломаты в Вашингтоне рассказали, что уже вернули в Киев на трех рейсах более 1,2 тыс. граждан.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о восстановлении спецрейсов для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса. В список вошли такие города: Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт-на-Майне, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Завтра Украина эвакуирует своих граждан из Швеции. Самолет вылетит из Стокгольма и прибудет в Киев. За билет домой придется заплатить минимум 216 долл. Украинцев, которые вернутся домой, отправят на обязательный двухнедельный карантин.