Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n137353-prokurory-soobschili-mangeru-i-levinu-o-zavershenii-rassledovaniya-po-delu-gandzuk-foto.html

Ракурс

Дело Гандзюк получило продолжение. Прокуратура сообщила председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и криминальному авторитету Алексею Левину о завершении расследования по делу об убийстве секретаря Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Как сообщили прокуроры Офиса генеральной прокуратуры во время брифинга, подозреваемым предоставлены материалы дела для ознакомления.

Во время следствия проведены 400 допросов, 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений.

Пресс-служба Службы безопасности Украины также сообщила сегодня о завершении досудебного расследования по делу Гандзюк. Председателя Херсонского облсовета Мангера подозревают в том, что он в сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

После ознакомления адвокатов Мангера и Левина материалы уголовного производства направят в суд для рассмотрения по существу.

«Ракурс» сообщал, что в конце марта суд продлил арест подозреваемому Левину. Его оставили в СИЗО еще на два месяца. Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии 24 января и впоследствии экстрадировали в Украину. Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.