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Ракурс
Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования по делу Гандзюк (ФОТО)

27 апр 2020, 16:32
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Дело Гандзюк получило продолжение. Прокуратура сообщила председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и криминальному авторитету Алексею Левину о завершении расследования по делу об убийстве секретаря Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Как сообщили прокуроры Офиса генеральной прокуратуры во время брифинга, подозреваемым предоставлены материалы дела для ознакомления.

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Во время следствия проведены 400 допросов, 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений.

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Пресс-служба Службы безопасности Украины также сообщила сегодня о завершении досудебного расследования по делу Гандзюк. Председателя Херсонского облсовета Мангера подозревают в том, что он в сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

После ознакомления адвокатов Мангера и Левина материалы уголовного производства направят в суд для рассмотрения по существу.

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

«Ракурс» сообщал, что в конце марта суд продлил арест подозреваемому Левину. Его оставили в СИЗО еще на два месяца. Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии 24 января и впоследствии экстрадировали в Украину. Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора


Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Дело Гандзюк: прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования, фото — Офис генпрокурора

Источник: Ракурс


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