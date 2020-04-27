Вчора в Києві було встановлено рекорд за кількістю опадів

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У Києві в ніч на 26 квітня було встановлено рекорд за кількістю опадів.

Вперше за всю історію метеорологічних спостережень з 1891 року випало 26 мм опадів. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Попередній рекорд було встановлено у 1987 році — тоді випало «лише» 20 мм.

Водночас, попри такі погодні рекорди в Києві, в більшості інших регіонів Київщини опади були значно меншими.

Зокрема в Чорнобилі, де 4 квітня розпочалися масштабні лісові пожежі, випало лише 0,1 мм опадів.

Нагадаємо, вчора український Гідрометцентр опублікував карту опадів, які приніс в Україну протягом дня 25 квітня та ночі на 26 квітня циклон WALLI. Сьогодні цей циклон залишає Україну, зміщуючись у північно-східному напрямку.