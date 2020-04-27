Корнієнко про Єрмака і скандальних “слуг народу”: Зеленський сам зібрав таких людей

https://racurs.ua/ua/n137358-korniienko-pro-iermaka-i-skandalnyh-slug-narodu-zelenskyy-sam-zibrav-takyh-ludey.html

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Олександр Корнієнко, глава президентської партії «Слуга народу», розповів про ставлення народних обранців до глави офісу Зеленського Андрія Єрмака після публікації скандальних записів розмов його брата.

Плюс Єрмака в тому, що він одразу йде на діалог. Очевидно, на цей момент депутатів задовольнило його пояснення своєї позиції стосовно «Мінська» й Консультативної ради. Щодо президента — то він сам зібрав таких людей у свою фракцію, — заявив Корнієнко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Він додав, що по кожному парламентарю від СН Зеленський і керівництво партії «розуміли можливий розклад». Для прикладу, Корнієнко назвав Микиту Потураєва захисником цінностей Майдану.

Потураєв — це «цінності Майдану», в нас справді є багато депутатів з цими цінностями. Я не був у гущі подій, але підтримував Майдан. Мій близький родич із перших днів і по сьогодні на війні. У кожного своя історія і своя асоціація, пов’язана з Майданом та наступними подіями, — розповідає Корнієнко.

На його думку, Максим Бужанський демонструє погляд з іншого боку.