Литва і Грузія почали виходити з карантину: як країни пожвавлюють економіку, фото — EPA

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Ракурс

Вихід із карантину сьогодні почали Литва та Грузія. При цьому уряди фіксують увагу на відновленні економіки, оголошуючи про перший етап пом’якшення обмежень.

Сьогодні у цих двох країнах почали діяти певні послаблення у карантині. У Литві вуличні кафе працюватимуть, але за одним столиком може сидіти тільки дві людини, а столи мусять бути на відстані 2 м.

Культурні, розважальні та спортивні установи можуть відвідувати не більше двох осіб. Виняток зробили членам однієї сім’ї. У салонах краси можуть перебувати не більше однієї людини на 1 кв. м. Солярії, масажні кабінети і тату салони наразі зачинені, але дозволили іспити з водіння, відвідування парків, зоопарків і ботанічних садів. Для усіх цих відкритих можливостей обов’язкове для дотримання правило соціальної дистанції.

У Грузії також розпочався перший етап зняття обмежень, всього їх буде шість. Кожний наступний запроваджується поступово, через два тижні.

Спочатку в країні дозволили вільне пересування на легковиках, в тому числі таксі, відновили роботу інтернет-магазинів, відкритих аграрних ринків. Обмеження залишили в регіонах, оголошених раніше зонами суворого карантину.

Грузинам дозволили в’їзд і виїзд з найбільших міст, щоб повернутися до місця проживання. Ці міста закрили 15 квітня.

Інші країни Європи, а також США також починають пом’якшувати карантинні обмеження та фокусуються на відновленні економіки.

Із 26 квітня в Іспанії дітям вперше за шість тижнів дозволили виходити на вулиці. Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що у Новій Зеландії людям дозволили купувати їжу в ресторанах на виніс.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив графік повернення країни до нормального життя. З 4 травня в країні відкриються парки та зони відпочинку, дозволять проводити похорони, спортсмени відновлять тренування, а людям можна буде відвідувати родичів, які живуть у їхньому регіоні. Ресторани, кафе та салони краси можуть відкритися 1 червня.

У Німеччині минулого тижня дозволили відкритись магазинам площею до 800 кв. м. Чехам з 24 квітня дозволили виїжджати за кордон.

Тим часом у США губернатори найбільш уражених штатів (Нью-Йорк та Мічиган) вирішили зберегти обмеження щонайменше до середини травня, в той час як їхні колеги з Джорджії, Оклахоми та Аляски вирішили дозволити відкритись деяким закладам.