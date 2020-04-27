Пов’язаного із Зоною відчуження посадовця викрили на корупції, фото: Zik

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НАБУ встановило отримання хабара на суму 210 тис. грн колишнім тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Директор одного з держпідприємств, що входить до сфери управління ДАЗВ, передав цю суму в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій на суму понад 430 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Цьому чиновнику сьогодні повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу («пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Зазначається, що відповідне розслідування здійснюється ще з березня цього року.

Сьогодні в приміщенні ДАЗВ відбувалися обшуки, пов’язані з цією справою. Зокрема, правоохоронці ознайомилися з відповідними документами. Про це повідомляє прес-служба ДАЗВ.

У СБУ повідомляють, що посадовці держпідприємств пропонували голові агентства нараховувати їм щоквартальні премії у розмірі до 500 тис. грн, передаючи їй 50% від цієї суми.

Голова відразу повідомила про корупційну пропозицію Службу безпеки України та допомагала викрити зловмисників, — зазначається у повідомленні прес-центру СБУ.

13 квітня гендиректором ДАЗВ уряд призначив Сергія Калашника. До нього т. в. о. гендиректора була Катерина Павлова.

Нагадаємо, 4 квітня у Зоні відчуження розпочалися масштабні пожежі.