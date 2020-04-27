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Ракурс
“Слуга народу” заявляє про закінчення турборежиму і не виключає нових корупційних історій

Корнієнко заявив про закінчення турборежиму і ймовірність появи корупційних історій

27 кві 2020, 18:07
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Олександр Корнієнко, глава президентської партії «Слуга народу», вважає, що турборежим у роботі народних депутатів добіг кінця, а йому на заміну прийшла предметна робота у Верховній Раді.

Закінчився турборежим, закінчуються відверті дурниці на екранах смартфонів у залі й телеефірах, розпочалася більш предметна робота в комітетах і занурення депутатів у певні сфери. Негатив у тому, що паралельно кристалізуються якісь відособлені підгрупи, окремі позиції. Є ризик, що на перший план вийдуть корупційні історії, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Щодо скандальних нардепів від «Слуги народу», наприклад Олександра Дубінського та низки інших, то Корнієнко похвалив його за активну роботу з підготовки до виборів.



Вони зараз досить активно й професійно включилися у вибори. З несподівано пристойного медійного боку. Але ж ми ніколи й не очікували від блогерів, що вони будуть слухняними. Роль хуліганів у цьому класі теж хтось має грати, — резюмував глава президентської партії.

Джерело: Ракурс


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