“Слуга народу” заявляє про закінчення турборежиму і не виключає нових корупційних історій

https://racurs.ua/ua/n137361-korniienko-zayavyv-pro-zakinchennya-turborejymu-i-ymovirnist-poyavy-korupciynyh-istoriy.html

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Олександр Корнієнко, глава президентської партії «Слуга народу», вважає, що турборежим у роботі народних депутатів добіг кінця, а йому на заміну прийшла предметна робота у Верховній Раді.

Закінчився турборежим, закінчуються відверті дурниці на екранах смартфонів у залі й телеефірах, розпочалася більш предметна робота в комітетах і занурення депутатів у певні сфери. Негатив у тому, що паралельно кристалізуються якісь відособлені підгрупи, окремі позиції. Є ризик, що на перший план вийдуть корупційні історії, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Щодо скандальних нардепів від «Слуги народу», наприклад Олександра Дубінського та низки інших, то Корнієнко похвалив його за активну роботу з підготовки до виборів.