“Слуга народу” заявляє про закінчення турборежиму і не виключає нових корупційних історій

Корнієнко заявив про закінчення турборежиму і ймовірність появи корупційних історійhttps://racurs.ua/ua/n137361-korniienko-zayavyv-pro-zakinchennya-turborejymu-i-ymovirnist-poyavy-korupciynyh-istoriy.htmlРакурс
Олександр Корнієнко, глава президентської партії «Слуга народу», вважає, що турборежим у роботі народних депутатів добіг кінця, а йому на заміну прийшла предметна робота у Верховній Раді.
Закінчився турборежим, закінчуються відверті дурниці на екранах смартфонів у залі й телеефірах, розпочалася більш предметна робота в комітетах і занурення депутатів у певні сфери. Негатив у тому, що паралельно кристалізуються якісь відособлені підгрупи, окремі позиції. Є ризик, що на перший план вийдуть корупційні історії, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».
Щодо скандальних нардепів від «Слуги народу», наприклад Олександра Дубінського та низки інших, то Корнієнко похвалив його за активну роботу з підготовки до виборів.
Вони зараз досить активно й професійно включилися у вибори. З несподівано пристойного медійного боку. Але ж ми ніколи й не очікували від блогерів, що вони будуть слухняними. Роль хуліганів у цьому класі теж хтось має грати, — резюмував глава президентської партії.