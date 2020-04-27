Справа Гандзюк: один з фігурантів пішов на угоду зі слідством, фото — Громадське

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Справа Катерини Гандзюк поповнюється свідченнями одного з фігурантів. Ігор Павловський вирішив укласти угоду зі слідством і дає покази у кримінальному провадженні.

Павловський — один з багатьох підозрюваних у причетності до нападу на секретаря Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк, який стався влітку 2018 року. Його звинувачують у створенні злочинної організації.

Про співробітництво Павловського зі слідством повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Роман Романчук. Наразі в Одесі триває суд над Павловським, наступне засідання має відбутися на початку травня.

Він уклав угоду із прокурором про надання викривальних показів стосовно організаторів злочину, — повідомив Романчук під час брифінгу.

Сьогодні в Офісі генпрокурора повідомили про завершення розслідування справи Гандзюк і в найближчому майбутньому матеріали справи передадуть до суду. Активісти не погоджуються із таким швидким завершенням досудового розслідування і вважають, що це сприятиме звільненню від покарання ймовірного замовника злочину — голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні, вона померла 4 листопада того ж року.

Влітку 2019 року п’ятьох виконавців нападу засудили на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Павловського затримали 12 листопада 2018 року. Він — екс-помічник нардепа Миколи Паламарчука.

У лютому 2019 року ГПУ оголосила підозру Мангеру, якого слідчі вважають організатором вбивства Гандзюк. Згодом йому змінили підозру (замовлення завдання тілесних ушкоджень). Слідство різко активізувалося на початку 2020 року.