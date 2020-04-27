Роботу транспорту в Україні хочуть відновити з 12 травня

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Карантин в Україні введений до 11 травня. Після цього Кабінет міністрів планує ввести низку послаблень, зокрема, з 12 травня можуть відновити роботу транспорту.

Планується відновлювати міське і приміське сполучення, запустять також автобусні і залізничні перевезення. Але все це буде можливим, якщо епідеміологічна ситуація в країні буде хорошою. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю LIGA.net.

За словами Криклія, у подальшому Україна відновить і авіасполучення, проте спочатку це буде стосуватися виключно внутрішньої авіації. Водночас він не виключив, що авіаперевізники можуть відмовитися запускати літаки, адже якщо вони будуть перевозити 10 пасажирів, це буде невигідно. В такому випадку вигідніше не літати.

Сам транспорт хоч і буде працювати, але уряд може ввести обмеження на перевезення. Наприклад, у громадському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця. У поїздах «Інтерсіті», можливо, дозволять продавати обмежену кількість місць, щоб пасажири дотримувалися дистанції. Криклій не виключає, що такі дії призведуть до підняття цін на квитки.

Що стосується міжнародних перевезень, Криклій не радить поспішати купувати квитки, адже багато країн ще не відкрили кордони і, ймовірно, відкриють їх не скоро. Але навіть після запуску міжнародних рейсів ціни на квитки можуть значно зрости через низький попит.

Наразі Міністерство інфраструктури готує пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину. Цього тижня буде готовий вже фінальний варіант, після чого його має затвердити Міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що у місті готуються до послаблення карантину.