У Києві 1,2 тис. хворих на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n137334-klychko-gotuietsya-do-poslablennya-karantynu-popry-novyy-spalah-koronavirusu-v-kyievo-pecherskiy.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований у 1 тис. 220 осіб. За останню добу інфікування підтвердили у 32 осіб, із них два — медики. Також за останню добу збільшилася кількість летальних випадків, помер ще один хворий.

Серед нових хворих 11 жінок віком від 25 до 68 років та 21 чоловік від 18 до 71 років. Про це розповів мер Києва Віталій під час онлайн-брифінгу 27 квітня.

За його словами, серед нових хворих 20 чоловіків — семінаристи Києво-Печерської лаври. Загалом там вже понад 120 інфікованих коронавірусом. У столиці зафіксовано вже 23 летальні випадки, 60 осіб одужали.

Наразі у місті спостерігається динаміка зменшення нових хворих на коронавірус. Мер міста сподівається, що динаміка не зростатиме і надалі. У такому випадку місто зможе почати впроваджувати послаблення.

Ми всі сподіваємося, що динаміка захворювання в столиці не зростатиме. І робимо все для цього. Щоб, нарешті, почати запроваджувати послаблення. Щоб бізнес працював, щоб економіка оживала. Щоб місто поступово поверталося до звичного життя, — зазначив він.

За його словами, найбільш важливими стануть наступні два тижні. Саме у цей період стане зрозуміло, чи готове місто до послаблення карантину. Мер зазначив, що міська влада вже підготувала поступовий план послаблення карантину, проте все залежить від Кабміну.

Він також зазначив, що місто продовжує підтримувати малий та середній бізнес. На час дії карантину підприємцям, які беруть в оренду приміщення комунальної власності, зменшили плату на 50%. Ті, хто припинив роботу на час карантину, взагалі платитимуть символічну 1 грн.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні діагностований у 9 тис. 9 осіб. За останню добу COVID-19 виявили ще у 392 осіб. Серед хворих 614 дітей та 1 тис. 749 — медичні працівники. Померли 220 осіб.