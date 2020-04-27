В Киеве 1,2 тыс. больных коронавирусом

https://racurs.ua/n137334-klichko-gotovitsya-k-oslableniu-karantina-nesmotrya-na-novuu-vspyshku-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован у 1 тыс. 220 человек. За последние сутки инфицирования подтвердили у 32 человек, из них двое — медики. Также за последние сутки увеличилось количество летальных случаев, умер еще один больной.

Среди новых больных 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71 года. Об этом рассказал мэр Киева Виталий во время онлайн-брифинга 27 апреля.

По его словам, среди новых больных 20 мужчин — семинаристы Киево-Печерской лавры. В целом там уже более 120 больных коронавирусом. В столице зафиксировано уже 23 летальных случая, 60 больных выздоровели.

Сейчас в городе наблюдается динамика уменьшения новых больных коронавирусом. Мэр города надеется, что динамика не будет расти и в дальнейшем. В таком случае город сможет начать внедрять послабления.

Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И делаем все для этого. Чтобы, наконец, начать вводить послабления. Чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживала. Чтобы город постепенно возвращалось к привычной жизни, — отметил он.

По его словам, наиболее важными станут следующие две недели. Именно в этот период станет понятно, готов ли город к ослаблению карантина. Мэр отметил, что городские власти уже подготовили постепенный план ослабления карантина, однако все зависит от Кабмина.

Он также отметил, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес. На время действия карантина предпринимателям, которые берут в аренду помещения коммунальной собственности, уменьшили плату на 50%. Те, кто прекратил работу на время карантина, вообще будут платить символическую 1 грн.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине диагностирован у 9 тыс. 9 человек. За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 392 человек. Среди больных 614 детей и 1 тыс. 749 — медицинские работники. Умерли 220 человек.