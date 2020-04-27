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Ракурс
Пандемия коронавируса вынуждает Трампа и Макрона созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН

Трамп и Макрон планируют созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН из-за COVID-19 — Белый дом

27 апр 2020, 12:25
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Пандемия коронавируса вынуждает президента США Дональда Трампа и президент Франции Эмманюэля Макрона созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН, в ходе которого планируется обсудить ответ Организации Объединенных Наций на COVID-19.

Трамп и Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов Совбеза ООН — ред.), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию, — сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на странице в Twitter.

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В «пятерку» Совбеза ООН входят: США, Франция, Россия, Китай и Великобритания. Лидеры двух стран также пришли к согласию в необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения, о прекращении финансирования которой недавно объявил американский лидер.

Напомним, 15 апреля Трамп сообщил о приостановке финансирования ВОЗ. По его словам, организация «покрывала Китай», «не справилась со своей основной обязанностью», а также давала «безграмотные рекомендации» в начале распространения COVID-19.

Источник: Ракурс


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