В Польше нехватка рабочих рук, фото: PxHere

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В Польше украинских работников во время карантина готовы привозить чартерными рейсами.

Сельское хозяйство Польши испытывает недостаток рабочих рук на фоне необходимости начать работы по сбору ранних урожаев. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, сообщает ТСН.

Так, вскоре польским фермерам нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, однако рабочих рук, которыми обычно были украинцы, не хватает.

Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав, — сообщил Инглот.

Отмечается, что несмотря на необходимость траты значительных средств на организацию таких чартеров, перспектива потерять урожай намного хуже.

Стоит добавить, что специальные прямые чартеры уже привозят украинских работников в Финляндию, где местные фермеры столкнулись с аналогичной проблемой нехватки рабочих рук.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно сообщил о намерении правительства оставить в Украине заробитчан, которые вернулись домой из-за пандемии коронавируса.