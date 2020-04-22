Новости Украины: Шмыгаль хочет заманить заробитчан на работу, позволяющую минимально обеспечить семью

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Денис Шмыгаль, премьер-министр, сообщил о намерении правительства оставить заробитчан, которые вернулись домой из-за пандемии коронавируса и карантина, в Украине, поскольку «тут также полно работы».

Мы очень хотели, чтобы люди с заработков вернулись домой. И за период карантина в Украину вернулись около 2 млн наших граждан, — сообщил глава Кабмина в интервью «РБК-Украина».

По его словами, власти идентифицируют заробитчан в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы.

Это люди… были бы очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить… У нас фактически закрыта граница. Мы хотим попытаться оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине также полно работы, — считает премьер.

Он отметил, что официально в стране зарегистрировано 400 тыс. безработных, которые получают пособие по безработице. Также власть готова предоставить помощь малообеспеченным семьям в полном объеме.

Мы хотим создать 500 тыс. рабочих мест, они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться… Мы ставили себе задачу создать рабочие места для тех людей, которые ищут работу, чтобы минимально обеспечить себя и свою семью, — резюмировал Шмыгаль.

Глава правительства также убежден, что следующие два года Украина будет жить в условиях борьбы с коронавирусом и сохранения жизни людей. Он уверен, что Украине удалось удержать первую волну COVID-19, но необходимо учиться жить в новых условиях.