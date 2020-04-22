Новини України: Шмигаль хоче заманити заробітчан на роботу, яка дозволить мінімально забезпечити сім’ю

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, повідомив про намір уряду залишити заробітчан, які повернулися додому через пандемію коронавірусу і карантин, в Україні, оскільки «тут також повно роботи».

Ми дуже хотіли, щоб люди із заробітків повернулися додому. І за період карантину до України приїхали близько 2 млн наших громадян, — повідомив глава Кабміну в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, влада ідентифікує заробітчан як надзвичайно кваліфіковану, навчену у Європі робочу силу.

Ці люди… були б дуже корисними для розвитку економіки всередині держави. Тому, очевидно, треба їх зберегти… У нас фактично зачинений кордон. Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. В Україні також повно роботи, — вважає прем'єр.

Він зазначив, що офіційно в країні зареєстровано лише 400 тис. безробітних, які отримують допомогу по безробіттю. Також влада готова надати допомогу малозабезпеченим сім’ям в повному обсязі.

Ми хочемо створити 500 тис. робочих місць, вони дуже прості і в той же час дадуть можливість людині місяць-два-три протриматися в умовах чинних обмежень. Працювати в соціальній сфері, комунальній сфері, бюджетній, або в сферах з невеликою заробітною платою, але протриматися… Ми ставили перед собою завдання створити робочі місця для тих людей, які шукають роботу, щоб мінімально забезпечити себе і свою сім’ю, — резюмував Шмигаль.

Глава уряду також переконаний, що наступні два роки Україна буде жити в умовах боротьби з коронавірусом і збереження життя людей. Він впевнений, що Україні вдалося стримати першу хвилю COVID-19, але необхідно вчитися жити в нових умовах.