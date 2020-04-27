Мэр Ивано-Франковска призвал Кабмин и президента ослабить карантин

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Ракурс

Карантин в Украине продлен до 11 мая, однако мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что ограничения уже можно ослабить как в городе, так и по всей Украине.

По его словам, в области тенденция распространения коронавируса хорошая, а количество случаев заболевания уменьшается. Об этом он рассказал во время своего онлайн-брифинге 27 апреля.

Нужно разрешать работать хотя бы продуктовым рынкам, магазинам, то есть малому и среднему бизнесу. Еще раз обращаюсь к правительству, к президенту: пора пересмотреть требования и позволить ряду бизнесу работать и в Ивано-Франковске, и в Украине. Потому что от этого зависит жизнедеятельность страны и Ивано-Франковска, — отметил он.

По его словам, он не видит проблемы в том, чтобы работали продуктовые рынки, если будут соблюдены требования относительно дистанции и другие карантинные правила. Также он призывает разрешить работу малого и среднего бизнеса.

Марцинкив отметил, что на сегодняшний день в области зафиксирован 731 случай заболевания коронавирусом, 198 из них — в Ивано-Франковске. 83 жителя города госпитализированы. За весь период 66 человек выздоровели, 47 больных умерли.

С подобным призывом выступил и председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник. Он просит открыть малый бизнес с соблюдением карантинных правил — ношением средств защиты, соблюдением дистанции и прочее.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине диагностирован у 9 тыс. 9 человек. За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 392 человек. Среди больных 614 детей и 1 тыс. 749 — медицинские работники. Умерли 220 человек.