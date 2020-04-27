Мер Івано-Франківська закликав Кабмін і президента послабити карантин

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Ракурс

Карантин в Україні продовжено до 11 травня, проте мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що карантинні обмеження вже можна послабити як у місті, так і по всій Україні.

За його словами, в області тенденція щодо поширення коронавірусу хороша, а кількість випадків захворювання зменшується. Про це він розповів під час свого онлайн-брифінгу 27 квітня.

Потрібно дозволяти працювати бодай продуктовим ринкам, магазинам, тобто малому і середньому бізнесу. Ще раз звертаюся до уряду, до президента: час переглянути вимоги і дозволити низці бізнесу працювати й в Івано-Франківську, й в Україні. Тому що від цього залежить життєдіяльність країни і Івано-Франківська, — зазначив він.

За його словами, він не бачить проблеми у тому, щоб працювали продуктові ринки, якщо будуть дотримані вимоги щодо дистанції та інші карантинні правила. Також він закликає дозволили працювати малому та середньому бізнесу.

Марцінків зазначив, що станом на сьогодні в області зафіксований 731 випадок захворювання на коронавірус, 198 із них — в Івано-Франківську. 83 мешканця міста госпіталізовані. За весь період 66 осіб одужали, 47 хворих померли.

З подібним закликом виступив і голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Він просить відкрити малий бізнес із дотриманням карантинних правил — носінням засобів захисту, дотриманням дистанції тощо.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні діагностований у 9 тис. 9 осіб. За останню добу COVID-19 виявили ще у 392 осіб. Серед хворих 614 дітей та 1 тис. 749 — медичні працівники. Померли 220 осіб.