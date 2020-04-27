У Польщі нестача робочих рук, фото: PxHere

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У Польщі українських заробітчан під час карантину готові привозити чартерними рейсами.

Сільське господарство Польщі відчуває нестачу робочих рук на тлі необхідності почати роботи зі збирання ранніх врожаїв. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот, повідомляє ТСН.

Так, незабаром польським фермерам потрібно буде збирати спаржу, скоро дозріє й полуниця, однак робочих рук, котрими зазвичай були українські заробітчани, не вистачає.

Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава, — повідомив Інглот.

Зазначається, що попри необхідність витрат значних коштів на організацію таких чартерів, перспектива втратити урожай є набагато гіршою.

Варто додати, що спеціальні прямі чартери вже привозять українських заробітчан до Фінляндії, де місцеві фермери зіткнулися з аналогічною проблемою нестачі робочих рук.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно повідомив про намір уряду залишити в Україні заробітчан, які повернулися додому через пандемію коронавірусу.