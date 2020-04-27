У Польщі знайшли спосіб, як повернути українських заробітчан під час карантинуhttps://racurs.ua/ua/n137332-u-polschi-znayshly-sposib-yak-povernuty-ukrayinskyh-zarobitchan-pid-chas-karantynu.htmlРакурс
У Польщі українських заробітчан під час карантину готові привозити чартерними рейсами.
Сільське господарство Польщі відчуває нестачу робочих рук на тлі необхідності почати роботи зі збирання ранніх врожаїв. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот, повідомляє ТСН.
Так, незабаром польським фермерам потрібно буде збирати спаржу, скоро дозріє й полуниця, однак робочих рук, котрими зазвичай були українські заробітчани, не вистачає.
Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава, — повідомив Інглот.
Зазначається, що попри необхідність витрат значних коштів на організацію таких чартерів, перспектива втратити урожай є набагато гіршою.
Варто додати, що спеціальні прямі чартери вже привозять українських заробітчан до Фінляндії, де місцеві фермери зіткнулися з аналогічною проблемою нестачі робочих рук.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно повідомив про намір уряду залишити в Україні заробітчан, які повернулися додому через пандемію коронавірусу.