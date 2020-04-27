Пандемія коронавірусу змушує Трампа і Макрона скликати нараду «п’ятірки» Радбезу ООН

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Пандемія коронавірусу змушує президента США Дональда Трампа і президент Франції Еммануеля Макрона скликати нараду «п'ятірки» Радбезу ООН, під час якої планується обговорити відповідь Організації Об'єднаних Націй на COVID-19.

Трамп і Макрон обговорили позитивний розвиток подій в боротьбі з пандемією коронавірусу і прогрес у «відкритті» світових економік. Лідери висловили надію, що незабаром буде скликана п’ятірка постійних (членів Радбезу ООН — ред.), щоб обговорити відповідь ООН на пандемію, — повідомив представник Білого дому Джадд Дір на сторінці у Twitter.

У «п'ятірку» Радбезу ООН входять: США, Франція, Росія, Китай і Велика Британія. Лідери двох країн також дійшли згоди щодо необхідності реформування Всесвітньої організації охорони здоров’я, про припинення фінансування якої нещодавно оголосив американський лідер.

Нагадаємо, 15 квітня Трамп повідомив про припинення фінансування ВООЗ. За його словами, організація «покривала Китай», «не впоралася зі своїм основним завданням», а також давала «безграмотні рекомендації» на початку поширення COVID-19.